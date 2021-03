Inter. che tegola per Antonio Conte: stop per Arturo Vidal, deve operarsi

11 marzo 2021 a

Arturo Vidal dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico in artroscopia domani venerdì 12 marzo, come comunicato dall'Inter attraverso il proprio situo ufficiale. La causa è una sofferenza mensile al ginocchio sinistro, un fastidio con cui il cileno sta convivendo da diverse settimane e alla fine, visto il persistere del dolore, si è optato per l'operazione.

I tifosi interisti si chiedono quando tornerà. Secondo Sky Sport i tempi di recupero non saranno brevissimi. La prima previsione è di almeno un mese di stop per il centrocampista cileno. Molto dipenderà da come Vidal reagirà all'intervento e al periodo forzato di riposo che dovrà seguire. Il cileno quindi sarà assente sicuramente nel match contro il Torino, ma potrebbe tornare a disposizione dopo la sosta per le nazionali per dare così il suo contributo nel finale di stagione. In questa stagione Vidal è sceso in campo in 30 partite. Ha all'attivo due reti e altrettanti assist. Contro l’Atalanta era tornato a essere titolare dopo varie settimane. L’ultima volta che Conte aveva contato su di lui dal fischio d’inizio risaliva alla sfida con la Fiorentina del 5 febbraio scorso.

In campo, come sta capitando ultimamente sempre più spesso, il sostituto di Arturo Vidal sarà Christian Eriksen: Conte sta puntando molto sul danese, complice la stagione non eccelsa dello stesso Vidal, e continuerà a farlo anche nelle prossime partite. Con l'infortunio del cileno potrebbe ritorvare spazio anche Vecino, pronto da qualche settimana al rientro in campo. Altro possibile rientro quello di Gagliardini, utilizzato spesso da Conte. I nerazzurri però dovranno fare a meno anche di Kolarov, il quale ha avuto un affaticamento ai flessori.

