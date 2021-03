Europa League, "ecco la Diletta Leotta d'Ucraina": chi è Olga Kalenchuk apparsa all'Olimpico

12 marzo 2021 a

Olga Kalenchuk lavora per il canale ufficiale tv dello Shakthar e ha conquistato dopo l'Ucraina, suo paese di origine, anche l'Italia, in particolare Roma. Per la precisione tutti quelli che hanno assistito al match tra la Roma e la squadra ucraina vinta dai giallorossi per 3-0 per l'andata degli ottavi di Europa League. La Kalenchuk, infatti, è il volto ufficiale della televisione del club ucraino. E molti hanno evidenziato la somiglianza con una altra bellezza del mondo sportivo: la giornalista Diletta Leotta.

La giornalista sportiva dell'Ucraina ha infatti incantato i pochi presenti all’Olimpico. Lei su Instagram ha già oltre 64mila follower che chiaramente aumenteranno nei prossimi giorni. Tramite il suo profilo social pubblica spesso e volentieri scatti che esprimono a pieno tutta la sua bellezza: bionda occhi chiari e forme perfette. Un po' come la collega Leotta che da tempo incanta gli abbonati Dazn e non solo.

L'esordio di Olga non era stato fortunatissimo su Shakhtar TV: la sua prima volta era infatti coincisa con il pre-partita della semifinale estiva di Europa League persa contro l'Inter. Da quel match all'Olimpico, le cose non sono migliorate tantissimo, ma almeno Olga e il suo club channel a dicembre una rivincita contro i nerazzurri se l'erano presa, visto che propio il club ucraino aveva praticamente impedito ai nerazzurri di poter continuare l'avventura in Champions League.

