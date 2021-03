Real Madrid, Zinedine Zidane: "L'Atalanta? Giustamente inc***". E sul ritorno di Cristiano Ronaldo...

15 marzo 2021 a

Il Real Madrid non avra Eden Hazard nel ritorno degli ottavi di Champions contro l'Atalanta: nonostante la presenza in campionato contro l'Elche, il belga non ha partecipato alla rifinitura e non dovrebbe esserci contro i bergamaschi domani sera. Zidane recupera però Benzema e Sergio Ramos: "Più tranquillo per questo? No, con l'Atalanta non puoi mai essere tranquillo" ha detto il tecnico.

"Sono incazzati per l'espulsione dell'andata, direi giustamente, e giocheranno come sempre, dando anzi ancora qualcosa di più, attaccando bene come sempre", ha ricordato Zizou tornando alla partita dell'andata, quando i bergamaschi (che persero 1-0) giocarono per quasi tutt ala partita con l'uomo in meno per una espulsione a detta di molti ingiusta.

Poi una ammissione importante in chiave mercato: "Tante voci sul ritorno di Ronaldo a Madrid? Può darsi, può essere. Adesso è alla Juve e rispettiamo i bianconeri, io certo lo rivorrei, tutto quello che ho fatto l'ho fatto con lui. E' straordinario". Contro l'Atalanta però il Real dovrà dare il massimo, Mai distrarsi per le voci di mercato, "perché se solo giochi al 95 percento delle tue possibilità con loro rischi tanto: hanno una fisionomia chiara e un modo di giocare che 11 contro 11 non cambierà di certo. All'andata sono stati costretti a farlo, ora resteranno fedeli a se stessi".E su Ronaldo lo aspetta a braccia aperte: "Vediamo cosa accadrà in futuro. Io ho avuto la fortuna di allenarlo, perché è impressionante ma ora lo sta disfruttando (se lo sta godendo, ndr) la Juve". ha conlcuso.

