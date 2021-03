Gianluigi Donnarumma perde la testa al fischio finale: "Siete una banda...", parole pesantissime contro il Napoli

15 marzo 2021 a

a

a

Il Milan perde in casa con il Napoli (0-1 il risultato finale grazie ad un gol di Politano nel secondo tempo) e il suo distacco dall'Inter sale nove punti. A fine partita Donnarumma è una vera furia e scaglia la sua ira contro un componente della panchina del Napoli (probabilmente il team manager). Secondo le ricostruzioni fatte sui social Donnarumma avrebbe urlato verso la panchina dei partenopei: "Siete una banda". Lorenzo Insigne è dovuto intervenire per placare l'amico e accompagnarlo fuori dal campo.

"Clausola capestro": la proposta indecente di Mino Raiola per non far fuggire Donnarumma dal Milan

Per tutto la partita ed in particolare modo nel secondo tempo, dalla panchina del Napoli sono volate provocazioni nei confronti dei giocatori del Milan, con il team manager dei partenopei, Matteo Scala, particolarmente attivo a livello vocale. Le parole e le provocazioni sono andate avanti fino al triplice fischio di Pasqua, con Donnarumma che ha avuto un momento di tensione verbale con il dirigente napoletano, per prima di tornare negli spogliatoi.

Milan sciupone, si fa rimontare con l'uomo in più: a Belgrado finisce 2-2, tutto ancora in gioco

Negli spogliatoi poi è tornata la calma. Donnarumma, napoletano di origine, è stato raggiunto dall'amico Insigne. I due, napoletani e capitani oltre che compagni di nazionale, hanno risolto il caso a fine gara con uno scatto social direttamente da San Siro, caricato in rete proprio dall'estremo difensore rossonero. Pace fatta tra Insigne e Donnarumma. Il portiere del Milan è stato duramente criticate sui social, soprattutto per le frasi (riprese dalle telecamere di Sky) rivolte alla compagine di mister Gattuso. Ma dopo qualche ora già era tutto è rientrato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.