Juventus sconfitta a Torino dal Benevento. Che consegna lo scudetto all'Inter

21 marzo 2021 a

a

a

Con una rete del 22enne argentino Adolfo Gaich il Benevento supera la Juve a Torino e consegna praticamente lo scudetto all’Inter che resta con 10 punti di vantaggio sui bianconeri nonostante la sfida interna degli uomini di Conte con il Sassuolo sia stata rinviata. Tra i protagonisti dell’incredibile impresa dei campani c’è sicuramente l’estremo difensore Montipò che ha salvato i suoi in più di una circostanza, ma bisogna dar atto agli uomini di Inzaghi di non essersi solo difesi e di aver cercato quando possibile di creare problemi alla difesa juventina. Il Var al 36esimo del primo tempo ha detto no a un rigore per la Juve per presunto intervento di mano (in realtà era di spalla) del difensore Foulon.

Serie A, l'Atalanta riparte e con il capolavoro Malinovskyi-Zapata stende il Verona

Il Benevento compie l'impresa a Torino e ottiene tre punti fondamentali nel cammino verso la salvezza. I sanniti, che non vincevano dal 6 gennaio, balzano a +7 sul Cagliari terzultimo e respirano dopo un periodo difficile. Viceversa la squadra di Pirlo resta a dieci punti dalla capolista (con lo stesso numero di partite disputate): la corsa per il tricolore, al netto della matematica, finisce qui, inizia quella per conquistare un piazzamento nell'Europa che conta.

"Insieme a Ibra sarebbe perfetto". Massaro promuove Vlahovic: "Perché è un talento da Milan"

"Per noi era la partita della svolta e contava l'atteggiamento,. Quando si trova il coraggio siamo una squadra ostica, questa vittoria ci darà una spinta per il prosieguo del campionato. A fine primo tempo il mister ci ha detto che dovevamo continuare a giocare in quel modo", ha commentato il centrocampista del Benevento, Nicolas Viola, a Sky Sport, al termine della sfida vinta contro la Juventus.

Harakiri del Crotone in casa: in vantaggio 2-0, si fa rimontare dal Bologna e va ko 3-2

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.