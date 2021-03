Juventus, Massimiliano Allegri sul flop bianconero: "Devono imparare a passare il pallone"

22 marzo 2021 a

a

a

Ieri sera a Sky Calcio Club, l'ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è stato ospite di Fabio Caressa. Juventusnews24 ha seguito Live le parole di Allegri, che non ha ancora preso il timone di nessuna squadra dopo l'esperienza in bianconero. "Del futuro non so ancora niente. È un piacere essere qui con voi per fare una chiacchierata. È da un po' che non lo faccio. Quando allenavo vedevo poche partite. Da un annetto non le guardavo, ore le sto rivedendo per capire se mi immedesimavo nell'allenatore. Sono andato a vedere un po' di partite, l'ultima è Tottenham-Bayern".

Impresa del Benevento, vince contro la Juventus a Torino. E consegna lo scudetto all'Inter

Allegri si esprime anche a proposito della situazione del calcio italiano: "in questo momento ha bisogno di rimboccarsi le maniche. Ho sentito tanti commenti e credo che la situazione ci debba fare un po' riflettere. Io facevo da contraltare ai giochisti, ci vuole equilibrio. Credo che non si debba buttare via tutto, dagli allenatori vecchio stile. L'equilibrio serve. Bisognerebbe mettere al centro il giocatore e lavorarci. La tattica serve ma poi ci lamentiamo quando in Europa la passano a 100 all'ora e noi no. Dobbiamo farci delle domande, lavorare nei settori giovanili con la tecnica individuale".

Milan, che colpaccio a Firenze, Pioli resta in scia all'Inter

Allegri spiega poi meglio il motivo per cui le italiane sono fuori dalla Champions League, partendo da un'analisi di Porto e Borussia: "Non so se hanno giocatori più bravi della Juve e Inter. Penso che bisogni ritornare alle cose semplici, all'ABC. Saper passare la palla... Anche la costruzione da dietro, bisogna capire quando la si può fare. I giocatori di Porto e Borussia non sono più bravi. La Juventus è stata molto sfortunata e mi è dispiaciuto molto. Avrebbe anche meritato di passare nelle due parite. Quando vedi giocatori bravi tecnicamente è un piacere vederli, bisogna curare quell'aspetto". Mister Allegri conclude raccontando la rottura con la Juventus: "ci siamo divisi in modo naturale" dice e chiude spendendo parole di encomio nei confronti delle Streghe: "oggi mi è dispiaciuto che la Juve abbia perso ma bisogna dire che il Benevento ha fatto cose importanti".

Fiorentina-Milan 2-3, rossoneri ripartono

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.