Zlatan Ibrahimovic scoppia in lacrime in conferenza stampa: "A casa..."

Zlatan Ibrahimovic si è presentato in conferenza stampa nel ritiro della Svezia cinque anni dopo l’addio alla nazionale. L’attesa era enorme e Zlatan ha parlato di tante cose, come dell’incontro col c.t. Andersson, che ha permesso la riconciliazione: “Un incontro molto positivo. Abbiamo parlato di tutto, della mia visione e della sua visione. Ci siamo capiti. Alla fine, si trattava di ciò che è meglio per la Svezia. Non vengo qui perché sono Zlatan o Ibrahimovic. Tutto quello che ho fatto prima non ha importanza, sono qui per dare il mio contributo. Voglio stare bene fisicamente. In questo momento mi sento bene. Io sono forte. Sono qui solo per aiutare e fare del mio meglio. Se me lo chiedi, sono il migliore al mondo...”.

Un duro dal cuore tenero che si commuove quando parla dei figli e del ritorno in nazionale. “Ho due piccoli a casa che calciano il pallone, mia moglie mi chiede di dirgli di smetterla ma io dico di no, possiamo comprare cose nuove se si rompono... Come hanno preso il mio ritorno in Svezia? Avevo Vincent qui che piangeva davvero quando sono andato via. Ma ora va bene...”. Poi si ferma e scoppia in lacrime.

Parole affetto anche sul Milan: “Sono ottimista. Una giornata senza i giocatori del Milan è come una giornata senza i miei figli. Questa è la relazione che abbiamo creato. È come se fossimo seduti in una stanza e tutti stessero aspettando che Zlatan venga a dirci cosa fare, io voglio farne parte. Mi piace il progetto che sta facendo il Milan in questo momento”, ha concluso lo svedese che sembra pronto a voleer rimanere in rossonero.

