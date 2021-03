Matteo Pessina, addio Atalanta? In scadenza tra un anno, il gioiellino azzurro può tornare al Milan

25 marzo 2021 a

Tra Matteo Pessina e il Milan la storia potrebbe ricominciare. Il centrocampista dell'Atalanta, scuola rossonera, potrebbe tornare a indossare quei colori che non ha mai vestito in gare ufficiali a livello di prima squadra. Pessina va in scadenza di contratto il 30 giugno 2022. Il centrocampista piace molto al Milan, che lo ha seguito e continua a seguirlo da vicino. E la trattativa, oggi in fase embrionale, può decollare nelle prossime settimane.

Il prezzo sarà non superiore ai 15 milioni. Molti club di primo livello possono permettersi un prezzo di questo tipo, ma per il Milan i 15 milioni diventano la metà, perché quando nel 2017 Pessina è passato all'Atalanta nel quadro dell'affare che ha portato Andrea Conti al Milan, "il diesse Massimiliano Mirabelli ha inserito una clausola che garantisce al Milan il 50% sulla futura rivendita del ragazzo. In pratica, se il Milan ricompra Pessina per 15 milioni, poi riceverà dall'Atalanta 7,5 milioni. In sostanza, il prezzo sarebbe solo di 7,5 milioni", fa sapere Sportmediaset.

Nel 2015, quando aveva appena 18 anni, Pessina passò al Milan gratis, dopo che il Monza, club che lo aveva cresciuto. La sua carriera l'ha portato in giro per l'Italia: Lecce, Catania, Como, fino all'approdo all'Atalanta. Il Milan già all'epoca ottenne una prima plusvalenza inserendolo in quell'affare e adesso l'Atalanta a sua volta otterrà una plusvalenza vendendolo. Pessina nasce come trequartista, ma potrebbe essere impiegato anche in vari altri modi, proprio come ha fatto Gasperini con l'Atalanta.

