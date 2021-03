Lewis Hamilton, "addio alla Mercedes". Subito terremoto in F1, strappo clamoroso: "Ecco chi arriva", un nome pazzesco

27 marzo 2021 a

a

a

Non è ancora iniziata la prima gara della stagione di Formula 1 e già sul circus si abbatte un terremoto. Ad innescarlo è Zak Brown, il manager che sta riportando ai vertici la McLaren, che ha messo il naso nei fatti altrui. Per la precisione lo ha messo in Mercedes, il super-team con Lewis Hamilton e Valtteri Bottasi, la macchina da battere ormai da anni e anni. Brown si è speso sulla Mercedes che sarà, quella della prossima stagione. O meglio, sui piloti che la guideranno. Una vera e propria bomba, un terremoto, appunto.

"Non lotteremo per il mondiale". Niente miracolo in Ferrari, la brutale verità di Charles Leclerc

"Penso che tra un anno Toto Wolff rinnoverà completamente la squadra - ha premesso mister McLaren -. A guidare la Freccia Nera saranno Max Verstappen e George Russell. Non so nulla di certo, ma questa è la sensazione". Una bomba atomica, insomma. Addio Hamilton, che ha rinnovato dopo molti tentennamenti e altrettante frizioni per un solo anno e che, si dice, potrebbe anche lasciare la Formula 1. E addio Bottas. Ma soprattutto, secondo Brown, dalla Red Bull arriverebbe Verstappen, uno dei piloti più strepitosi del circus. E con lui quel Russell che sta incantando con la Williams e che nell'unica gara disputata in Mercedes lo scorso anno (in prestito per la positività di Hamilton al coronavirus) vide sfumare una clamoroa vittoria per un disastroso errore ai box dei tecnici.

Parte su Sky la stagione dei Motori: in pole la Formula 1 e la MotoGp. Dieci mesi di motori accesi

Insomma, se così fosse, il prossimo anno la Mercedes schiererebbe una sorta di dream team. Il tutto se Hamilton, nel caso conquistasse l'ottavo titolo, si ritirasse dalla F1, voce che come detto gira da tempo. Lewis infatti non ha accettato di firmare un contratto che andasse oltre l'anno, circostanza che avrebbe irritato un poco la Mercedes. Che così sarebbe pronta a cambiare piloti e a farlo in grande. Anzi, in grandissimo. E se lo sostiene Brown, la fonte è sicuramente attendibile.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.