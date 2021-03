Romelu Lukaku, addio all'Inter a fine stagione? "Sirene inglesi", voci sulla "proposta indecente"

27 marzo 2021 a

Si accendono le sirene della Premier League su Romelu Lukaku. Il centravanti dell’Inter è infatti finito nel mirino del Chelsea, che però lo ritiene una seconda opzione: la primissima risponde al nome di Erling Haaland, sul quale però la concorrenza è agguerrita. D’altronde stiamo parlando di un attaccante che sta facendo faville col Borussia Dortmund e che ha ancora parecchio potenziale da sviluppare, data la giovane età. Per lui in pole position c’è il Real Madrid, con il presidente Florentino Perez che vuole farne il nuovo “galactico” attorno al quale costruire la squadra del futuro.

Per questo motivo il Chelsea sta studiando anche delle alternative, nel caso in cui Haaland dovesse rivelarsi irraggiungibile per il club di Roman Abramovic. Secondo i britannici del Telegraph Lukaku rappresenterebbe il piano B per i londinesi. Tra l’altro pare che sull’attaccante del Belgio non ci sia soltanto il Chelsea, ma anche il Manchester United, che starebbe pensando a un clamoroso ritorno. Attenzione anche al Barcellona, che ha bisogno di una prima punta per la prossima stagione: il primo obiettivo di Ronald Koeman è il connazionale Memphis Depay, ma Lukaku pare che sia nella lista dei blaugrana.

Anche se tutti questi club dovranno fare i conti con l’Inter, che sicuramente sarà restia a cedere Lukaku: servirà un’offerta impossibile da rifiutare per vedere il belga lasciare Milano, dove negli ultimi due anni si è espresso a livelli molto alti.

