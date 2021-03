Gigi Buffon, stanco di fare la riserva il portiere medita l'addio alla Juventus e al calcio

29 marzo 2021 a

Durante l’ultima sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali si torna a parlare del futuro di Gianluigi Buffon alla Juventus. Il portierone sembra aver deciso di interrompere anche la sua seconda avventura alla Juventus. Nel 2018 Super Gigi scelse di non accettare il ruolo di riserva di Wojciech Szcesny per continuare ad essere titolare nel Paris Saint-Germain, salvo tornare a Torino già un anno più tardi, proprio nel ruolo di dodicesimo, anche per inseguire la vittoria nella Champions League.

Con una Supercoppa Italiana vinta da poco e la possibilità di vincere la Coppa Italia da titolare, a Buffon sembra stare stretto il ruolo di secondo portiere, nonostante i 43 anni compiuti a gennaio. Decisivo sarà Il colloquio con Andrea Agnelli al termine della stagione, ma Buffon sembra orientato a vagliare eventuali offerte per un posto da titolare con l’addio al calcio come unica alternativa. La Juventus non farebbe resistenza, per riavere il calciatore come dirigente o allenatore.

I bianconeri, infatti, hanno fiducia totale in Szczesny e la società è già pronta a valutare i nomi per un possibile dopo-Buffon. L’idea è quella di riportare in bianconero giocatori che già conoscano la realtà, meglio ancora se di proprietà. Si parla di Mattia Perin, in prestito al Genoa dove il portiere è tornato protagonista, e Emil Audero, prodotto del vivaio della Juventus, ma ceduto alla Sampdoria, dove il suo rendimento è sempre stato di alto livello.

