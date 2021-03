Napoli, la pazza idea di De Laurentiis: ecco il nome del mister con cui vuole sostituire Gattuso

31 marzo 2021 a

Rino Gattuso dovrebbe lasciare la panchina del Napoli alla fine della stagione. Aurelio De Laurentiis pensa ad un nome a sorpresa per sostituirlo: Alessio Dionisi, 41 anni, attualmente alla guida dell'Empoli in serie B.. E' proprio lui in questo momento il candidato più credibile alla panchina del Napoli per la prossima stagione. Ai dirigenti azzurri ha ricordato il primo Sarri, proprio quello che allenava l'Empoli. Resta solo un piccolo dubbio legato all'eventuale qualificazione per la Champions League, eventualità che porterebbe De Laurentiis a esaminare un profilo più esperto.

Dionisi è alla prima stagione sulla panchina toscana e ha un contratto biennale. L'Empoli, scrive Sportmediaset, chiederebbe un indennizzo da versare sotto forma dell'acquisto di un giocatore, che a occhio potrebbe essere Nedim Bajrami, 22 anni, svizzero di nazionalità, ma di origine macedone e di etnia albanese, con la scelta di vestire proprio la maglia dell'Albania in campo internazionale. Bajrami è un giocatore valorizzato al massimo da Dionisi, ha già totalizzato 3 gol e 7 assist in campionato.

La carriera di Dionisi è breve ricca di soddisfazioni. A parte la prima stagione al Borgosesia con esonero (dicevano che era ancora "troppo giocatore" per poter allenare) poi i risultati sono sempre arrivati: Fiorenzuola, Imolese e Venezia i suoi club. Ora potrebbe fare lo stesso percorso di Maurizio Sarri, dall'Empoli al Napoli. L'Empoli in questo campionato ha perso solo una partita, ha il secondo attacco dopo il Lecce e la miglior difesa.

