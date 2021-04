Valentino Rossi, "un genio ma adesso basta". Lucchinelli durissimo: "Così si ruba la moto ai giovani"

01 aprile 2021 a

"Un genio, ma ora basta". Contro Valentino Rossi si schiera anche Marco Lucchinelli, ex campione del mondo di 500 nel 1981 e grande protagonista del circus. "Valentino nel Motomondiale è stato una novità, un modo diverso di fare le corse, un marziano, un genio - spiega Lucchinelli intervistato da Lapresse -. Però adesso è tornato sulla terra e non si devono trovare più tante scuse. Ora largo ai giovani. Senza nulla togliere al nove volte campione del mondo, adesso basta".

Al debutto nel Mondiale 2021 in Qatar, Rossi ha chiuso al dodicesimo posto dopo ottime qualifiche, a causa di problemi con la gomma posteriore. "Così si porta via la moto a un giovane, da più di tre anni non vince una gara e l’ultimo Mondiale lo ha vinto nel 2009 - sottolinea impietoso Lucchinelli -. Lui ha sempre corso per vincere ma ora corre per arrivare". "Non ce l’ho con Valentino, ma con chi continua a trovargli delle scuse. Tranne lui c’è stata negli anni una alternanza. Credo che lui voglia fare sempre meglio e non va certo piano. Ma i giovani hanno quel pelino in più che fa la differenza. È diventato uno stimolo per i giovani per stargli davanti".

