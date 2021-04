Leonardo Bonucci positivo al Covid: "Appena rientrato dalla Nazionale", un focolaio azzurro?

01 aprile 2021 a

a

a

Leonardo Bonucci è risultato positivo al Covid-19. Lo ha comunicato la Juventus in una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito: il contagio è stato riscontrato al rientro dal ritiro della Nazionale italiana. Questa mattina il difensore bianconero si è sottoposto al test molecolare diagnostico per Covid-19 ed è risultato positivo: è già stato posto in isolamento domiciliare, ma a questo punto si teme molto per altri calciatori azzurri, dato che prima di Bonucci anche quattro membri dello staff di Roberto Mancini sono risultati positivi all’indomani della partita con la Bulgaria.

"Nessuno ha aperto ai carabinieri". Festino a casa-McKennie, Juve: chi finisce in grossi guai (non solo multa)

In casa Juve si tratta del secondo caso di Covid, dopo quello di Demiral: ovviamente Bonucci salterà il derby col Torino di sabato e anche il recupero di mercoledì 7 aprile con il Napoli, contro cui i bianconeri non avevano avuto modo di giocare il 4 ottobre 202 a causa di alcuni casi di Covid in casa partenopea. Per quanto riguarda invece Demiral, è risultato positivo mentre era in ritiro con la Nazionale turca il 26 marzo ed è rientrato in Italia con volo sanitario autorizzato dalle autorità competenti: attualmente è in isolamento fiduciario presso il J Hotel.

Video su questo argomento "Caro Gigio Donnarumma, non hai più 15 anni: devi dirci cosa vuoi fare". Il commento di Fabrizio Biasin

Allarme rientrato, invece, per Szczesny: il focolaio nella Nazionale polacca non dovrebbe averlo toccato, a differenza del portiere del Bologna, Skorupski. E quindi salvo brutte sorprese dell’ultima ora, l’estremo difensore bianconero sarà regolarmente a difesa della porta nel derby contro il Torino. Una buona notizia per la Juve, che altrimenti avrebbe dovuto affidarsi a Pinsoglio, vista la squalifica di Buffon.

Franck Kessie, il caso si complica: la richiesta-monstre del procuratore. Il Milan adesso trema

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.