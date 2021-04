Gianluca Vialli positivo al Covid: "Come tutto lo staff di Mancini", preoccupazione per le sue condizioni

02 aprile 2021 a

Il campionato di Serie A non si fermerà nonostante i diversi casi di positività al coronavirus che sono stati riscontrati al rientro dalle Nazionali. Nelle ultime ore sono usciti anche i nomi dei casi che hanno interessato l’Italia: all’interno della delegazione azzurra sarebbero già otto le positività confermate, ovvero quelle di Cozzi, Salsano, Lombardo, Battara, De Rossi, Vialli e Valentini, più Bonucci tra i calciatori.

C’è preoccupazione soprattutto per le condizioni di Gianluca Vialli, che rientra nella categoria dei soggetti a rischio avendo lottato in passato contro un tumore al pancreas. Al momento non si hanno notizie chiare sulle sue condizioni e di quelle di tutti gli altri contagiati, ma nel frattempo la Serie A è pronta a scendere in campo: tutte le 20 squadre saranno impegnate nella giornata di domani, sabato 3 aprile.

Anche perché tras i calciatori l’unico risultato positivo dopo il test effettuato all’aeroporto di Vilnius è stato Bonucci: i suoi compagni aspettano di tornare a disposizione delle rispettive società per sottoporsi ad un nuovo tampone che servirà per scongiurare altri casi che metterebbero di conseguenza a rischio un po’ tutto il campionato. Gianni Nanni, medico sociale del Bologna e della Lega Serie A, ha predicato calma: “Attenzione alta sì, ma allarme no. Pensare che possano essere sospese o rinviate partite, non è un pericolo esistente. Abbiamo avuto un positivo al rientro dalla Nazionale ed uno, che è il portiere, che è ancora lì”.

