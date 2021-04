Italia, focolaio-coronavirus: positivi anche Florenzi e Grifo. Sconvolge il caso-Verratti

05 aprile 2021 a

Maledette pause per le Nazionali, soprattutto in tempi di coronavirus. Ma il Dio del pallone spesso non conosce il buonsenso, altrimenti avrebbe evitato un focolaio telefonatissimo. Gli azzurri di Roberto Mancini hanno esordito nelle qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022 con tre vittorie in altrettante partite, ma hanno pagato un prezzo alto dal punto di vista epidemiologico: gran parte dei membri dello staff del commissario tecnico sono risultati positivi, oltre a un numero sempre crescente di giocatori.

Dopo Leonardo Bonucci e Marco Verratti, anche Alessandro Florenzi è risultato positivo al Covid: lo ha reso noto ufficialmente il Psg, che ha messo in isolamento il calciatore dopo che l’ultimo giro di tamponi effettuato ha restituito la brutta notizia. “Rispetterà l’isolamento ed è soggetto al protocollo sanitario appropriato. Il giocatore era stato in isolamento per alcuni giorni per precauzione”. E quindi Verratti e Florenzi saranno costretti a saltare l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, che si disputerà mercoledì 7 aprile.

Inoltre dalla Germania è arrivata quasi contemporaneamente la notizia di un’altra positività legata a uno dei calciatori impegnato con la Nazionale italiana: si tratta di Vincenzo Grifo, che è stato subito messo in quarantena dal Friburgo. Il primo era stato Bonucci, seguito da Verratti che tra l’altro è emerso positivo per la seconda volta nel giro di poco più di due mesi: un caso piuttosto raro il suo.

