Europei di calcio, il ministro Speranza apre al pubblico negli stadi: "Lo chiederemo al Cts"

Il governo italiano ha chiesto parere al Cts, per valutare la possibilità di prevedere una presenza limitata di pubblico per gli Europei di calcio che si terranno a partire dall'11 giugno. Il presidente federale Gabriele Gravina è stato contattato dal ministro della Salute, Roberto Speranza, proprio sulla possibilità di aprire gli stadi per il campionato Europeo. "La disponibilità acquisita dal Governo italiano è un ottimo risultato che fa bene al Paese, non solo al calcio - ha dichiarato Gravina - ringrazio in particolare il ministro della Salute, Roberto Speranza, perché ci ha comunicato di aver dato incarico al Cts di individuare le migliori soluzioni che consentiranno la presenza di pubblico allo stadio Olimpico di Roma nel mese di giugno in occasione del prossimo campionato Europeo. In un momento tanto complesso, è stata comunque manifestata chiaramente la volontà di veder confermata la presenza italiana a questo grande evento, dando fiducia alla Figc. Collaboreremo in maniera sinergica con la sottosegretaria, Valentina Vezzali, che ci sta accompagnando in questo percorso. Ci è stato inviato un segnale in forte prospettiva sulla ripresa che noi trasferiremo prontamente alla Uefa", ha spiegato.

Domani, mercoledì 7 aprile, la a Uefa riceverà dalle federazioni nazionali i cui Paesi dovranno ospitare gli Europei di calcio la comunicazione ufficiale dell'impegno a far andare il pubblico allo stadio. E dovranno fornire anche una percentuale minima di spettatori ammessi. Lunedì 19 aprile, poi, l'esecutivo della Uefa dovrà decidere quante e quali saranno le città ospitanti.

La Uefa ha posto come conditio sine qua non per ospitare una gara degli Europei che ci sia il pubblico allo stadio ed entro domani le federazioni dovranno far sapere se saranno in grado di permettere un accesso agli spettatori, seppur in maniera limitata. Il campionato europeo si svolgerà dall'11 giugno (gara inaugurale prevista allo stadio Olimpico do Roma) all'11 luglio (finale allo stadio Wembley di Londra) attraverso tutto il continente per la prima volta nei 60 anni della competizione, con 12 città ospitanti in tutto.

