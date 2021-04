Nicolò Zaniolo salta l'Europeo: "Non recupera in tempo", decisivo lo stop per il Covid

08 aprile 2021 a

a

a

Nicolò Zaniolo è costretto a dire addio alle residue speranze di recuperare in tempo per il finale di campionato e soprattutto per gli Europei 2021. Il suo rientro in campo è infatti slittato ancora: una brutta notizia per lui e per la Roma, impegnata nella lotta per la qualificazione alle coppe europee. Il talento giallorosso è stato visitato a Innsbruck dal professor Christian Fink, che lo ha operato al legamento crociato del ginocchio sinistro lo scorso settembre.

Nicolò Zaniolo dai carabinieri, "perseguitato dai paparazzi". Clamorosa bomba di gossip: con chi vogliono beccarlo

L’esperto ha spiegato al ragazzo che avrà bisogno di almeno altre 3-4 settimane di lavoro tra campo e palestra per arrivare al pieno recupero e riequilibrare la forza tra le due gambe: Zaniolo comincerà ad allenarsi con la Primavera, consapevole però di dover rinunciare definitivamente agli Europei con la Nazionale. Al momento però deve pensare principalmente a recuperare al meglio e senza fretta: l’età è della sua parte. Tra l’altro Nicolò ha dovuto subire una beffa non indifferente: pare infatti che il Covid lo abbia rallentato in maniera decisiva in ottica Europei.

Calcio: Mancini, 'stiamo seguendo Zaniolo, lo valuteremo quanto rientrerà'

Infatti i 25 giorni in cui è dovuto star fermo hanno frenato il percorso di recupero, in particolare dal punto di vista del tono muscolare: prima di avere il via libera per il rientro nella prima squadra, Zaniolo dovrà riequilibrare la forza delle gambe e non correre rischi fino a quando le ginocchia non saranno al 100%. Potrebbe scendere in campo per le ultime partite della stagione, anche se a questo punto potrebbe essere più prudente preservarlo direttamente per la preparazione estiva.

Calcio: Zaniolo esulta per i quarti di Europa League, 'Forza Roma, complimenti a tutti'

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.