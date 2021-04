Antoine Griezmann, tre figli nati tutti lo stesso giorno. Un malizio sospetto (intimo)

09 aprile 2021 a

Antoine Griezmann è diventato papà per la terza volta. Fin qui, nulla di strano e facciamo tanti auguri all'attaccante del Barcellona. La strana coincidenza è invece la data di nascita della figlia Alba, venuta alla luce nella mattinata di ieri, giovedì 8 aprile 2021. "E cosa c'è di strano?" Vi starete chiedendo. La strana coincidenza è che Alba è nata lo stesso identico giorno del fratello Amaro (nato l'8 aprile 2019). Una semplice coincidenza? Sicuramente, ma la cosa ancora più assurda è che anche la primogenita Mia è nata proprio l'8 aprile di cinque anni fa, nel 2016.

La coppia Antoine Griezmann ed Erika Choperena sembra aver organizzato sul calendario la nascita dei figli. Sicuramente è una data difficile da dimenticarsi, senza considerare la comodità di festeggiare tre compleanni in un solo colpo: "Oggi sono passati 2 e 5 anni da quando siete arrivati. Avete rivoluzionato il nostro mondo per farci crescere, imparare ed essere migliori. Mamma e papà non possono essere più orgogliosi di quello che ci avete fatto costruire. Vi vogliamo un infinito, pazzo e libero bene" hanno annunciato i coniugi Griezmann attraverso un post pubblicato sui canali social.

Ancora più sbalorditivo il fatto che negli ultimi due 8 aprile che hanno visto la nascita di due dei suoi tre figli, Griezmann sia andato a segno nella partita successiva di campionato. Nel 2016, Antoine riuscì a festeggiare la nascita di Mia con un goal nel derby contro l'Espanyol e tre anni più tardi festeggiò la nascita di Amaro con un goal e addirittura un assist contro il Celta Vigo. Sabato, i blaugrana affronteranno il Real Madrid allo Stadio Alfredo Di Stefano nel Clasico che potrebbe decidere un campionato. Il Barca si è portato a una sola lunghezza dall'Atletico Madrid prima in classifica, seguita a -2 proprio dal Real Madrid. I blancos guidati da Zinedine Zidane sono avvisati.

