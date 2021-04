Diego Maradona, a Storie Italiane il dramma del fratello Raul: "Ha il Covid, è in terapia intensiva"

09 aprile 2021 a

a

a

Il nuovo dramma della famiglia di Diego Maradona sbarca su Rai1. Ha scelto i microfoni di Storie Italiane, Hugo Hernán, fratello del Pibe de Oro (scomparso lo scorso 25 novembre), per raccontare le ore di angoscia dell'altro fratello Raul, ricoverato in rianimazione per problemi respiratori dovuti al Covid-19. "È arrivato in ospedale sabato scorso. Da due giorni è in terapia intensiva. Ieri ha iniziato la cura con il plasma, in serata è migliorato un po’ ma bisogna aspettare altre 24 ore perché la cura faccia il suo effetto", ha dichiarato Hugo Maradona in collegamento con Eleonora Daniele. "Mio fratello è forte, ce la farà", assicura augurandosi che questo brutto periodo passi presto.

"Pillole nella birra, così avvelenavano Diego Maradona": l'ultima testimonianza-choc, una fine orribile?





"I problemi per noi non finiscono mai. Spero che mio fratello possa tornare a respirare bene da subito grazie al plasma e poi, appena verrà dimesso dall’ospedale, farà il vaccino", ha aggiunto subito dopo, spiegando anche: "Raul ha 45 anni, in Argentina al momento stanno vaccinando gli anziani perciò avrebbe dovuto aspettare, non era ancora il suo turno”. Visibilmente provato, Hugo Hernán Maradona a Storie Italiane ha poi concluso: "Penso che Dio mi stia mettendo a dura prova ultimamente. Mio fratello è molto forte, sono ottimista, andrà tutto bene". Si è detto inoltre dispiaciuto di non poter stare vicino a Raul a causa della lontananza: "Con lui ci sono le mie sorelle. Io non riesco neppure a parlare con i medici perché il reparto di terapia intensiva è pieno". Immancabile, prima della fine del collegamento, un riferimento alla questione eredità di Diego Armando: “"i mi fanno male. Spero si mettano tutti d’accordo prima possibile e che non se ne parli più. Mi auguro che il giudice decida presto a chi spetta l’eredità".

Diego Maradona vince la battaglia col Fisco, ma è morto: robe che soltanto in Italia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.