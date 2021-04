Manuel Locatelli, la foto di spalle che scatena i tifosi della Juventus: un clamoroso messaggio?

10 aprile 2021 a

La Juventus quest'anno ha dimostrato più di qualche problema a centrocampo, reparto in cui la dirigenza bianconera proverà nel corso della prossima sessione di calciomercato di rinnovare. Uno di quelli che interessa di più i bianconeri è Manuel Locatelli che sta facendo faville con la maglia del Sassuolo e con quella della Nazionale, dove proprio nell'ultima pausa campionato per le qualificazioni ai Mondiali del Qatar ha messo a segno il suo primo gol in azzurro.

Il centrocampista del Sassuolo ha pubblicato su Twitter una propria foto, che lo ritrae di spalle, in campo all'Allianz Stadium. Il post ha scatenato i tifosi della Juventus: tra i commenti, infatti, è subito esploso l'appello "Ti aspettiamo a Torino", e c'è già anche chi ha azzardato dei fotomontaggi con la maglia bianconera addosso.

E che sia pronto per la Juve lo dice anche chi lo conosce bene, ovvero l'ex dirigente del Milan Filippo Galli: "Con tutto il rispetto che provo nei confronti del Sassuolo, per me è pronto per fare il grande salto in un club importante come la Juve. Subito dopo l'esperienza al Milan era un po' in flessione, ma è riuscito a rigenerarsi grazie anche ad un allenatore che sta credendo tanto in lui come De Zerbi. Considerando il passato di Pirlo in quel ruolo, per Manuel potrebbe essere una grande occasione". Il centrocampista lascerà quasi sicuramente la società neroverde a fine stagione e per questo la Juventus deve e vuole approfittarne, anche perché su Locatelli resta il forte interesse anche di Manchester City e altre big in Europa.

