Formula 1, la morte del principe Filippo stravolge i piani: come cambia la gara a Imola

La morte del principe Filippo cambia i piani addirittura della Formula 1. Sabato 17 aprile, infatti, ci saranno i funerali del marito della Regina Elisabetta, morto la scorsa settimana a 99 anni. Evento planetario e che sta catalizzando attenzioni anche per le tensioni nella famiglia reale, con il ritorno di Harry dopo le accuse mosse da Meghan Markle ai Windsor nella ormai celeberrima intervista.

E così, si apprende, a causa dei funerali di Filippo, la Formula 1 ha deciso di spostare le qualifiche del sabato del Gp italiano dell'Emilia Romagna, gara che si disputerà il giorno successivo, domenica 18 aprile, a Imola.

In una nota ufficiale diffusa dai vertici del circus, infatti, si legge che "in segno di rispetto per il funerale reale le qualifiche saranno spostate". Le esequie di Filippo sono infatti in programma alle 16 italiane. E così, le qualifiche vengono anticipate di un'ora, alle 14, rispetto all'orario previsto inizialmente, le 15 appunto. Questo permetterà di non sovrapporre la competizione motoristica ai funerali. E come conseguenza, anche la FP3 sarà spostata dalle 11 alle 12. Infine, il calendario del venerdì: la FP2 invece, si terrà dalle 14.30 alle 15.30, la FP1, invece, dalle 11. Ci sarà, inoltre, un minuto di silenzio prima delle qualifiche, sempre in onore e in ricordo di Filippo.

Nella prima gara della stagione, in Barhain lo scorso 28 marzo, si è imposto Lewis Hamilton, al termine di uno spettacolare duello con Max Verstappen su Red Bull. Terza piazza a chiudere il podio per Valtteri Bottas con la seconda Mercedes, dunque Norris e Perez. Per le Ferrari, sesta piazza per Leclerc e ottavo posto per Carlos Sainz Jr, all'esordio in rosso. Per Maranello un risultato comunque incoraggiante rispetto al calvario dello scorso anno.

