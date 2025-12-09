Red Bull, lo strappo a stagione finita: ora Max Verstappen...

L'82enne ha ammesso domenica, dopo il Gran Premio di Abu Dhabi che ha concluso la stagione, che avrebbe valutato le sue opzioni durante la pausa estiva. "Ne parlerò e poi vedrò cosa fare. È un insieme complesso di cose diverse. Devo dormirci su e poi vedremo", ha detto. Il Telegraph ha affermato che fonti nel paddock hanno suggerito che una decisione in realtà è già stata presa e che Marko se ne andrà.

Non si prevede che la sua partenza influisca sul futuro del quattro volte campione del mondo Max Verstappen. L'olandese ha già confermato la sua permanenza nel team anche nel 2026. Tuttavia, la competitività della vettura l'anno prossimo, quando entreranno in vigore importanti nuovi regolamenti sui motori, sarà decisiva per la sua permanenza oltre il 2026. Verstappen ha precedentemente descritto Marko come un "pilastro importante" del team e ha affermato che se andasse via "non sarebbe positivo" nemmeno per il suo futuro.

La partenza di Marko segnerebbe un altro grande cambiamento in Red Bull, che si trova attualmente in un periodo di transizione dopo aver licenziato il team principal di lunga data Christian Horner in estate. Laurent Mekies ha assunto il ruolo di team principal. La prossima stagione, avranno anche un nuovo pilota: Isack Hadjar sostituirà Yuki Tsunoda. La Red Bull ha concluso il campionato costruttori al terzo posto, mentre Verstappen ha mancato il titolo piloti per due punti dopo una fantastica seconda metà di stagione. Lando Norris della McLaren si è aggiudicato il trofeo.