Vincenzo Nibali, il dramma: caduta e frattura: verso il forfait al Giro d'Italia. Resta l'Olimpiade di Tokyo?

Che sfortuna, Vincenzo Nibali. Il 36enne siciliano della Trek Segafredo è caduto in allenamento nella mattinata di oggi, mercoledì 14 aprile. Dopo gli accertamenti in ospedale, è emersa la frattura del radio destro: l’operazione dovrebbe avvenire già nella giornata di domani, ma questa è davvero una brutta botta per il ciclista, che molto probabilmente sembra destinato a saltare il Giro d’Italia, il cui inizio è distante poco più di tre settimane.

Davvero una triste notizia per il ciclismo italiano ma soprattutto per il diretto interessato, che era ritornato lunedì a casa a Lugano dopo il ritiro in altura che aveva svolto in quel di Tenerife sul vulcano Teide. Si stava allenando vicino casa quando è caduto e ha iniziato a lamentare un dolore al polso destro: il suo prossimo impegno agonistico era in programma dal 19 al 23 aprile, in occasione del Tour of the Alps. Questo doveva essere il primo appuntamento per entrare nel vivo della stagione, soprattutto in ottica Giro d’Italia.

Lo squalo si stava preparando alla corsa rosa nel migliore dei modi: dopo il Tour of the Alps - che in carriera ha già vinto due volte - aveva in programma un altro grande appuntamento, quello della grande classica Liegi Bastogne Liegi che avrebbe preceduto il Giro d’Italia. Gli obiettivi stagionali di Nibali erano sostanzialmente due: la corsa rosa e poi l’Olimpiade di Tokyo. A questo punto gli rimarrà soltanto il sogno di conquistare una medaglia olimpica, per il Giro sembrano esserci poche possibilità.

