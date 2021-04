Champions League, al Real Madrid basta lo 0-0: Liverpool eliminato, avanti anche Guardiola contro il Borussia

14 aprile 2021 a

Il dado è tratto, la Champions League 2020-21 ha le quattro semifinaliste. A raggiungere Psg e Chelsea sono rispettivamente il Manchester City e il Real Madrid. Gli inglesi allenati da Pep Guardiola hanno regolato il Borussia Dortmund, replicando il risultato dell’andata: al Signal Iduna Park sono stati i tedeschi ad aprire la contesa con il gol segnato da Bellingham al quarto d’ora di gioco.

I Citizens però non si sono scomposti e hanno cacciato i fantasmi delle passate eliminazioni, ribaltando la partita nel secondo tempo: il rigore trasformato da Mahrez e la conclusione di potenza di Foden sono valsi l’1-2 finale e quindi la qualificazione alle semifinali. Il City affronterà quindi il Psg, che nelle 24 ore precedenti è riuscito a eliminare gli altri tedeschi, quelli del Bayern Monaco. Nell’altro quarto di finale al Real Madrid è bastato lo 0-0 contro il Liverpool, dopo essersi imposto per 3-1 all’andata.

I ragazzi di Klopp - che stanno vivendo una stagione anomala a livello di prestazioni e risultati a causa di tanti problemi di infortuni e non solo - non sono riusciti mai a sfondare, nonostante siano stati padroni del campo praticamente per tutta la partita. La squadra di Zidane si è però difesa alla grande, costringendo gli avversari alla resa: il Real mancava alle semifinali dal 2017-18 e in teoria avrà l’accoppiamento meno proibitivo con il Chelsea.

