Ferrari, Mattia Bonotto: "Ciclo vincente dal 2022". E anche quest'anno Rosse sverniciate da tutti

Appassionati di Formula 1 e soprattutto tifosi della Ferrari si mettano l'anima in pace: questa sarà un'altra stagione di sofferenza e di vacche magre per la scuderia di Milanello. "Il 2022 è un'opportunità per aprire un nuovo ciclo", ha dichiarato Mattia Binotto, che non può far altro che ripetere la solfa dell'anno prossimo e del nuovo regolamento per dare speranza all'ambiente Ferrari. La situazione delle Rosse è chiara: la macchina sembra essere leggermente più competitiva di quello dell'anno scorso, ma la concorrenza è tanta e non sarà affatto scontato lottare per il terzo posto nella classifica costruttori.

Il motivo per il quale la Ferrari punta tutto sul 2022 lo ha specificato ancora una volta Binotto: "Perché i grandi cambiamenti danno inizio ai cicli vincenti. Ci sarà una discontinuità nel regolamento, le monoposto saranno molto diverse. In più, dobbiamo già fare i conti con il budget cap. Letteralmente. Siamo costretti a ragionare su ogni spesa, a decidere le priorità, a stabilire dove concentrare sforzi e risorse". In attesa che tutto ciò diventi realtà, e che soprattutto rappresenti un miglioramento vero e non a parole rispetto alle ultime stagioni, l'attualità dice che c'è un mondiale difficilissimo da portare avanti almeno con dignità.

Sì, perché se davanti Mercedes e Red Bull appaiono obiettivamente irragiungibili per la Ferrari, dietro ci sono tante monoposto che stanno crescendo. "Possiamo fare meglio che in Bahrein - ha assicurato Binotto in merito al Gran Premio di Imola - qui le condizioni sono diverse, fa molto più freddo, le gomme si scaldano e degradano meno".

