Charles Leclerc, il retroscena: "Tutta colpa della radio". Ecco perché ha perso il podio: altro disastro Ferrari?

Una Ferrari insoddisfatta dopo il quarto posto di Charles Leclerc e il quinto di Carlos Sainz. Tutto ha funzionato infatti nel fine settimana di Imola, tranne la radio. "Finita l'interruzione dopo l'incidente Bottas-Russell, i piloti si sono incolonnati alle spalle della safety car. Leclerc era convinto che ci sarebbe stata una nuova partenza in griglia ed è rimasto sorpreso nel vedere Verstappen accelerare quando la safety car è rientrata ai box", scrive la Stampa che svela così il mistero della Ferrari che dimostra ancora una volta di non essere all'altezza.

Il problema infatti è stato che il francese non riusciva a comunicare con il suo ingegnere. Un black out che ha compromesso il podio e il ritorno della Ferrari nei posti dove merita. Altro momento chiave è stato il fuori pista di Hamilton. Leclerc era in seconda posizione con 27'' di vantaggio su Norris. Ma anche qui poi non c'è stato nulla da fare. Il distacco in qualifica però si è ridotto e potrebbe ancora assottigliarsi.

"La crescita è evidente e dimostra che stiamo andando nella direzione giusta. Dispiace di non essere riusciti a piazzare un pilota sul podio. Ci riproveremo tra due settimane in Portogallo", conferma il team manager Mattia Binotto. Positiva inoltre la la gara di Sainz, che ha rimontato da 11° a 5° pur commettendo vari errori nella fase iniziale su asfalto bagnato. Era dai Gran premi di Giappone e Messico 2019 che la Ferrari non portava entrambi i piloti in zona punti in due gare consecutive.

