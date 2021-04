Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti, "è già finita". Il rovinoso indizio su Instagram, non c'è pace per il romanista

22 aprile 2021 a

a

a

Non c'è pace per Nicolò Zaniolo. Dopo i guai fisici che gli faranno perdere gli Europei, il 21enne centrocampista della Roma è alle prese con i problemi di cuore: secondo gli esperti di gossip, sarebbe già finita la chiacchieratissima storia con la fashion blogger Chiara Nasti. La prova? Sui social, ovviamente: la bella influencer ha infatti fatto sparire dalla sua pagina tutte le foto che la ritraevano con il talento del calcio italiano, come sottolinea la pagina specializzata Investigatoresocial, anche se la Nasti sarebbe stata avvistata mercoledì mattina a casa del romanista.

Nicolò Zaniolo, triangolo piccante. "Ha perso la testa", la sua nuova impensabile fiamma (vip): la foto non mente | Guarda





La loro relazione in ogni caso ha fatto discutere molti. Reduce dal doloroso addio alla fidanzata Sara Scaperrotta, lasciata lo scorso dicembre quando era già incinta di suo figlio, Zaniolo aveva avuto un velocissimo flirt con la modella e attrice romena Madalina Ghenea prima di trovare l'amore, o almeno così si pensava, con la Nasti. Mentre il gossip scavalcava il calcio, tanti tifosi hanno contestato alla ragazza la volontà di farsi pubblicità "sfruttando" Zaniolo, critiche prontamente respinte dalla diretta interessata, che per la verità brillava già di suo in quanto a notorietà sui social, ben prima di iniziare la relazione con Nicolò.

Nicolò Zaniolo dai carabinieri, "perseguitato dai paparazzi". Clamorosa bomba di gossip: con chi vogliono beccarlo

Ora diversi utenti hanno notato anche che i due fidanzati hanno smesso di seguirsi a vicenda sui social. Indizio abbastanza "pesante", visto che qualche settimana fa Zaniolo aveva presentato ufficialmente la Nasti in famiglia, infarcendo i propri profili di dichiarazioni d'amore (quasi) eterno. Per Nicolò resta perlomeno una certezza: a giugno diventerà padre del piccolo Tommaso, un amore per la vita che, si spera, verrà tenuto lontano da polemiche e veleni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.