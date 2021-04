Zlatan Ibrahimovic, il rinnovo col Milan ai raggi X: le clausole legate a presenze (e scommesse)

23 aprile 2021 a

a

a

Dopo settimane di lunghe trattative, alla fine è arrivata l'ufficialità del rinnovo di contratto a Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese sarà legato al Milan per una ulteriore stagione con un contratto che prevede una parte fissa più bassa e diversi bonus per arrivare a circa 7 milioni di euro. Uno dei bonus è legato alle presenze di Ibra: più giocherà e più guadagnerà. "La saga continua" ha scritto Zlatan sui social, fiero di poter continuare la sua seconda esperienza in rossonero. Su Instagram, l'attaccante ha anche ironizzato: "Sul contratto c'è scritto Benjamin Button..." ha commentato il numero 11 rossonero.

L'Atalanta strapazza la Roma ma non la chiude: beffa pesante in ottica Champions League

"Sono felice, questa è casa mia" ha detto Zlatan Ibrahimovic soddisfatto del rinnovo e ha aggiunto: "Ho aspettato per un anno questo giorno, sono molto felice. Ho sempre detto che qui mi sento a casa: mi fanno stare bene le persone che lavorano per il Milan, i compagni, il mister, i tifosi, che mi mancano allo stadio. Se potessi resterei qui per tutta la vita. Lavorare con Pioli è stato molto facile dal primo giorno: ha la giusta mentalità, ogni giorno trasmette un'energia che trasforma la squadra, dalla quale tira fuori il massimo".

Il Napoli cala il pokerissimo: asfaltata la Lazio nel segno di Insigne, -3 dal Milan secondo

La firma del prolungamento di contratto per una stagione, fino al 30 giugno 2022, è stata ufficializzata ieri sera alle 21.15 dal club rossonero con l'immediato annuncio sui social. "Benjamin Button" potrà quindi giocare le competizioni europee con il Milan il prossimo anno. Niente male per un giocatore che compirà 40 anni il prossimo 3 ottobre. Tuttavia, la corsa del Milan ha subito una frenata nella seconda parte di campionato. La sconfitta interna per 2-1 contro il Sassuolo di De Zerbi, ha messo a rischio la qualificazione all'ambita Champions League. La prossima giornata di campionato contro la Lazio, sarà decisiva per le sorti future dei rossoneri. La grinta di Ibrahimovic potrebbe risultare fondamentale per lo sprint finale dei rossoneri.

Superlega? No, superbeffa: il peggior autogol di Andrea Agnelli, ora l'Uefa comanda più di prima

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.