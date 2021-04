Andrea Pirlo minacciato di morte insieme al figlio: "Dovete morire", l'orrore di un "tifoso" della Juventus

26 aprile 2021 a

“Devi morire insieme a tuo padre”. Questo messaggio orrendo è stato reso pubblico da Nicolò, figlio 17enne di Andrea Pirlo, e dimostra come purtroppo nel 2021 il calcio può essere vissuto ancora con una violenza - verbale in questo caso - vergognosa. Il ragazzo ha fatto bene a denunciare sui social e a mostrare le minacce di morte ricevute perché a tutto ci deve essere un limite. Che il padre di Nicolò non sia il miglior allenatore del mondo e che stia facendo storcere il naso a molti per le due dichiarazioni “aziendaliste” non deve assolutamente giustificare atteggiamenti del genere.

“Io non sono una persona che giudica, non mi piace farlo - ha scritto Nicolò Pirlo a corredo della sua denuncia di minacce di morte - ognuno ha il diritto di poter dire ciò che vuole, sono io il primo a farlo e non vorrei mai che qualcuno mi togliesse la libertà di parola”. L’educazione, però, viene prima di tutto: “I miei genitori mi hanno insegnato ad avere idee e soprattutto ad ascoltare quelle degli altri. Ma credo che a tutto ci sia un limite e già da tempo questo è stato superato”.

“Ho 17 anni - ha sottolineato giustamente il figlio dell’allenatore della Juventus - e quotidianamente ricevo messaggi di questo genere, non perché io faccia qualcosa di particolare, ma solo perché sono figlio di un allenatore, che probabilmente, come è giusto che sia, può non piacere”.

