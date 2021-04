Juventus, indiscrezioni: respinte le dimissioni di Andrea Pirlo. Ma è già pronto il nome del sostituto

27 aprile 2021 a

a

a

Andrea Pirlo è rimasto seduto fin troppo sulla panchina bianconera: i suoi giorni sono contati, resta da capire se la Juventus continuerà con lui fino al termine della stagione, sperando di non mancare una qualificazione in Champions League che sarebbe un evento devastante soprattutto dal punto di vista economico (e una auto “punizione” mica da ridere dopo la Superlega), oppure se lo sostituirà a breve. Pirlo è destinato all’esonero, su questo non vi è alcun dubbio: già dopo l’umiliazione contro il Benevento non ha avuto più alcuna speranza di salvare il posto.

Video su questo argomento Ibrahimovic, l'Uefa apre una indagine sulle scommesse. Quali rischi corre il Milan

Addirittura, secondo Sport Mediaset, lo stesso Pirlo si sarebbe presentato davanti ai dirigenti dopo il pari con la Fiorentina per comunicare la sua intenzione di fare un passo indietro: poi le parti si sono accordate per andare avanti, anche se l’allenatore e la squadra sembrano ormai completamente demotivate e fuori fase. Decisivo potrebbe essere il match con l’Udinese, che la Juventus non può permettersi di fallire in alcun modo: un eventuale e ulteriore passo falso sancirebbe quasi sicuramente la fine del rapporto tra Pirlo e i bianconeri.

"Indegno, vergognati". Rivolta contro Donnarumma: beccato così dopo il ko con la Lazio, "il Milan è morto"

Al suo posto in panchina si siederebbe Igor Tudor per le ultime quattro partite di campionato: un avvicendamento che forse andava fatto a prescindere dopo il pari con la Fiorentina, dato che lo stesso Pirlo si è esibito in una sorta di atto di resa con le sue parole pronunciate davanti ai cronisti nel post-partita. Il quarto posto è l’obiettivo minimo per la Juventus, anche se il calendario non è dei migliori: dopo l’Udinese, ci saranno Milan, Sassuolo, Inter e Bologna.

"Chi si iscrive è fuori da tutto". Superlega, la mossa di Gabriele Gravina: la Federcalcio non fa sconti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.