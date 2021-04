Milan, Alessio Romagnoli potrebbe riprendersi la scena rossonera? Cinque partite per cambiare il suo destino

29 aprile 2021 a

a

a

Al Milan di Stefano Pioli serve una scossa, e anche bella grande. Le due sconfitte di fila, in casa contro il Sassuolo (2-1) e la debacle di Roma contro la Lazio (3-0), hanno messo in seria discussione la qualificazione alla Champions. Il ritmo dei rossoneri è decisamente calato in questa seconda parte di campionato, un po' in tutti i tasselli del campo. Nelle ultime partite, ha iniziato a vacillare anche il "muro" composto da Kjaer e Tomori. La coppia di centrali ha da subito convinto mister Pioli e tifosi, ma nelle ultime partite non sono mancate le sbavature. Soprattutto da parte dell'inglese Fikayo Tomori, non proprio incolpevole su 2 dei 5 goal incassati nelle ultime due partite.

Valentino Rossi non molla? Indiscrezioni: dal 2022 in MotoGp con i soldi della famiglia reale saudita

Ed ecco che a riprendersi la scena potrebbe essere uno dei grandi esclusi di questo Milan sorpresa: il capitano Alessio Romagnoli. Il centrale di difesa ha giocato soltanto 17' minuti nelle ultime 7 gare, di cui 4 saltate per infortunio e 3 per scelta tecnica. Fikayo Tomori aveva infatti conquistato il posto di fianco a Simon Kjaer, proprio a discapito del capitano dei rossoneri. Secondo la Gazzetta dello Sport, il centrale inglese proveniente dal Chelsea dovrebbe essere riscattato da Maldini per la cifra di 28 milioni di euro. Allo stesso tempo, sul tavolo c'è anche la questione del rinnovo di Alessio Romagnoli. Trattativa che, al momento attuale, sembra parecchio complicata.

Cambia l'inno, l'ultima rivoluzione in casa-Inter: spunta Max Pezzali, indiscrezioni sul nuovo brano

Dopo due mesi di assenza, Pioli dovrebbe tuttavia decidere di rispedire in campo l'ex blucerchiato, nella prossima contro il Benevento di Pippo Inzaghi. Il 26enne avrà ancora a disposizione 5 partite per cambiare un destino che, negli ultimi mesi, si è sempre più allontanato dai rossoneri. Mino Raiola e Romagnoli chiedono almeno 5 milioni netti a stagione (ora ne guadagna 3,5). Un po' troppi per le tasche di Elliott, impegnato anche nel rinnovo di Gigio Donnarumma. Senza contare che il Milan è volato dal secondo posto in classifica al quinto, e ora deve rincorrere per raggiungere un obiettivo che alcune settimane fa sembrava già in saccoccia. Romagnoli non si gioca soltanto la qualificazione in Champions, ma anche il suo futuro in rossonero.

"Ha fatto tutto lui". Caso-Suarez, crolla la Juve: Andrea Agnelli scarica tutto su Paratici, guerriglia bianconera

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.