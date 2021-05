Ubaldo Righetti, doppio infarto per l'ex romanista mentre giocava a padel: tifosi in ansia

04 maggio 2021 a

Ubaldo Righetti è uno dei pilastri della Roma migliore – quella dello scudetto del 1983 – è in ospedale dove si trova ricoverato in terapia intensiva in seguito di un doppio infarto che lo ha colto all’improvviso nel tardo pomeriggio del 3 maggio. Il 58enne ex calciatore e oggi opinionista sta combattendo, come sempre anche se le sue condizioni sembrano migliori. Righetti, 58 anni, infatti ha accusato un malore durante una partita di padel.

Soccorso, è stato trasferito in un ospedale romano: l‘ex campione giallorosso è cosciente e le sue condizioni sono gravi, molto serie, ma non è in pericolo di vita. come era trapelato in un primo momento. Considerata l’entità della sua condizione e la necessità di monitorare le sue condizioni, l’ex romanista rimane sotto osservazione nel reparto di terapia intensiva fino a netto miglioramento.

“Tieni duro Ubaldo, tutti i romanisti sono con te” è lo striscione dei tifosi romanisti per l’ex calciatore giallorosso comparso in città a sostegno dell’ex calciatore che oggi ha un ruolo importante come opinionista e commentatore tecnico. Chiusa l’esperienza con il calcio giocato, Righetti ha tentato la via della panchina per poi appassionarsi a radio e televisione: ha lavorato con la Rai, emittenti romane e Roma Tv. Ha una figlia ed è lo zio della modella e attrice Elena Santarelli, moglie dell’ex attaccante Bernardo Corradi.

