La scelta della Roma è Maurizio Sarri, tam-tam giallorosso: addio Fonseca, svolta in panchina

26 aprile 2021 a

Un'altra sconfitta in campionato della Roma, contro il Cagliari. Adesso è chiaro i giallorossi hanno deciso di puntare tutto sull'Europa League. Giovedì 29 aprile c'è la sfida di semifinale contro il Manchester United. La stagione dei giallorossi passa per questa sfida. Il settimo posto in Serie A è molto deludente e soltanto la vittoria del trofeo europeo potrebbe dare smalto all'annata della Roma.

I Friedkin, padre e figlio, nuovi proprietari della Roma però sono già al lavoro per la prossima stagione. La scelta dell'allenatore sarà fondamentale. Paulo Fonseca, da tempo sotto esame, sembra non averlo superato anche perché è molto corteggiato in Russia dallo Zenit di San Pietroburgo ed è pronto a firmare e a lasciare la Roma. Al suo posto la proprietà americana, scrive Il Corriere dello Sport, ha scelto Maurizio Sarri. Per l'ex allenatore della Juventus una piazza importante dalla quale ricominciare. L'agente del tecnico toscano, Fali Ramadani è in tour in Italia e dopo aver parlato col Napoli per i suoi assistiti (Koulibaly e Maksimovic), sbarcherà presto a Roma per aver un faccia a faccia con il direttore generale giallorosso, Tiago Pinto. A Sarri l’organico della Roma piace: andrà modulato sul suo 4-3-3. Gli serviranno un centravanti, un portiere, un terzino destro e un regista. A Sarri piace anche Ünder, che avrebbe voluto alla sua ultima stagione al Napoli. Il giovane turco rientrerà dal Leicester. Sarri aspetta anche il recupero di Zaniolo, che considera devastante negli ultimi 30 metri, e ritiene Pellegrini uno dei migliori centrocampisti italiani.

