Inter, il mercato per la doppia stella e la Champions: "Tre o 4 colpi", occhio a questi nomi

Archiviata formalmente la pratica "Scudetto", l'Inter di Antonio Conte si gode le fasi conclusive del campionato, con un occhio già rivolto al futuro. Si inizia a pensare al mercato che, con la crisi economica che si è ripercossa a causa della pandemia sul mondo del calcio, quest'anno non sarà affatto un gioco da ragazzi. L'Inter cercherà di trattenere i big, concedendosi tre-quattro colpi. Innanzitutto, va capito il futuro del numero 1 nerazzurro Samir Handanovic. Al momento nel mirino di Beppe Marotta ci sarebbero Musso dell'Udinese e Silvestri del Verona. Ma il tassello più importante da sistemare è la fascia sinistra.

C'è più di un nome sul banco delle trattative. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il primo è quello del tedesco Robin Gosens, attualmente in forza all'Atalanta. Velocità, tecnica, spirito di sacrificio, Gosens è un esterno a tutto tondo, bravo a difendere quanto ad attaccare. Il prezzo? La valutazione dell'Atalanta si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Bisognerà anche vedere se i bergamaschi centreranno l'ennesima qualificazione in Champions League e, comunque, la squadra lombarda non cede mai i propri pezzi da novanta, se non per la classica "offerta che non si può rifiutare". Gosens non ha mai nascosto di volersi misurare altrove, che sia la Bundesliga, oppure una grande piazza come Inter e Juventus. Il tedesco non ha preferenze, tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno a Zingonia.

Altro nome, decisamente più abbordabile, è quello di Emerson Palmieri. Il brasiliano, con passaporto italiano, ha un contratto valido fino al 30 giugno 2022 con il Chelsea. Con i blues ha totalizzato 15 presenze in questa stagione, contornate da un goal. Lo spazio concessogli da mister Frankie Lampard è sempre meno e il difensore sembra destinato a lasciare Londra a fine stagione. Palmieri ha già incaricato i suoi agenti di sondare il terreno con Juve, Napoli e Inter. Il Chelsea dovrebbe chiedere attorno ai 15 milioni di euro. Marotta segue anche Marcos Alonso, e il serbo Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte. I nomi ci sono tutti.

