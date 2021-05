Serie A, la nuova stagione ripartirà il 22 agosto. Cambia la Coppa Italia: solo squadre di A e B

05 maggio 2021 a

Il campionato di Serie A 2021/22 scatterà ufficialmente il 22 agosto e si concluderà il 22 maggio 2022. La decisione è arrivata dal Consiglio di Lega. La pausa natalizia sarà dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022. Novità invece per la Coppa Italia, di cui è stato varato il nuovo format: parteciperanno solo 40 squadre, 20 club di Serie A e 20 di B.

Per l'ok definitivo servirà comunque un passaggio in Consiglio Figc. La Coppa Italia scatterà il prossimo 15 agosto.. Una nuova formula che ha l'obiettivo di valorizzare il torneo e creare da subito sfide che siano appetibili per le televisioni. Inoltre, la Serie A chiederà alla Figc di modificare il format del campionato Primavera, con l'aumento delle attuali 16 squadre a 18.

Nessun passo avanti invece sul nodo delle eventuali punizioni per i club che hanno aderito alla Super League. Da una parte ci sono società che vogliono evitare lo scontro aperto, mentre altre chiedono sanzioni per gli ex scissionisti. In attesa di una maggiore chiarezza su schieramenti, si temporeggia. E lo si fa anche sui diritti tv. "La decisione della Serie A di escludere le squadre di Lega Pro dalla Coppa Italia non solo viola diritti consolidati, ma è espressione di una concezione elitaria del calcio, incapace di avere una visione di sistema", è stata la reprimenda deùl presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. "Lunedì è convocato il Consiglio direttivo della Lega Pro, che adotterà ogni iniziativa per tutelare i diritti delle proprie squadre e per salvaguardare una cultura del calcio che sia rispettosa dei valori più autentici dello sport. Innovare è giusto, ma salvando la coesione del sistema calcio", ha concluso annunciato battaglia.

