Neymar, roba da record: il Psg lo blinda fino al 2026. "Quanto guadagnerà all'anno", cifra irreale

Il rinnovo di Neymar è reale. Il brasiliano firmerà un nuovo contratto con il Psg fino al 2026. Con il nuovo accordo, il fuoriclasse dovrebbe confermare anche l'ingaggio da 36 milioni a stagione, per un guadagno totale di 144 milioni di euro. Non tutto invece va dato per scontato per Mbappé. Gli sceicchi del Psg però intanto blindano il brasiliano, comprato nel 2017 per la cifra record di 222 milioni di euro. Neymar nelle ultime settimane aveva lasciato intendere più volte la volontà di continuare la carriera al Psg: il suo obiettivo è vincere la Champions League. Quest'anno la sua squadra è stato eliminata in semifinale dal City di Guardiola. L'annuncio atteso per oggi., sabato 8 maggio, è anche un proclama alle altre big europee che la squadra allenata da Pochettino non rinuncia all'ambizione di vincere la Champions.

L'altro fattore in gioco è il futuro di Mbappé. Il francese sta prendendo: è sensibile al corteggiamento del Real Madrid di Zidane, a sua volta eliminato in semifinale di Champions. La conferma di Neymar però potrebbe accelerare la riflessione del campione del Mondo che dovrebbe guadagnare quanto il brasiliano nel caso sottoscrivesse un nuovo accordo fino al 2026. "Una cifra che quasi nessun club in Europa può permettersi in tempi di crisi indotta dal Covid, soprattutto dopo il fallimento del lancio della Super Lega", scrive la Gazzetta dello sport.

Il brasiliano con la maglia del Psg ha collezionato 112 presenze ed ha segnato 85 reti, ma in questi anni parigini ci sono stati anche tanti infortuni che l’hanno impedito di farlo giocare con una certa continuità.

