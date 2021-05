Inter, i giocatori rifiuteranno il taglio degli stipendi e Antonio Conte non è certo di restare

10 maggio 2021 a

Steven Zhang incontrerà individualmente i giocatori dell'Inter cui proporrà una rinuncia a due mensilità di stipendio. Ma è certo che quasi tutta la squadra rifiuterà. Scatterà il piano B: cioè proporre una modifica dei contratti. Il club vuole risparmiare almeno 30 milioni di euro sugli ingaggi. Beppe Marotta ha confermato che i bonus verranno versati regolarmente, la proprietà dovrà poi pagare entro il 30 maggio gli stipendi di novembre, dicembre marzo e aprile: quattro mesi per un totale di 60 milioni.

La crisi finanziaria del club nerazzurro è andata avanti per tutta la stagione e poi c'è la questione Antonio Conte. Il tecnico aspetta di capire i reali programmi e in settimana dovrebbe incontrare Zhang. Se l'Inter resterà competitiva l'allenatore continuerà l'esperienza nerazzurra. Una cessione importante andrà comunque fatta: Lautaro e Bastoni, potrebbero così finire sul mercato. "Per Conte la preoccupazione principale è proprio non ritrovarsi con una squadra incapace di lottare per gli obiettivi minimi. L'altra è stata sempre la chiarezza nella comunicazione: inutile dire di voler puntare allo scudetto o a un buon piazzamento in Champions se mancano i mezzi", scrive il Corriere della Sera.

. Nel frattempo si cerca anche di pensare ai nuoi acquisti. Il sogno si chiama De Paul (26), 9 gol e 9 assist in 33 partite di A con l'Udinese.. L'argentino vale 40 milioni. Sempre da Udine, potrebbe arrivare il portiere Juan Musso (27), considerando i dubbi sul rendimento dell'attuale capitano Handanovic (36, stipendio da 3,2 milioni). Poi la volontà di Conte è di rinforzare la fascia sinistra, con Emerson Palmieri (26) in pole: l'esterno del Chelsea (allenato dal tecnico a Londra nel 2018) ha giocato solo due partite di Premier. Con lui potrebbe arrivare Giroud (34), altro giocatore fuori dal progetto di Tuchel (4 gol in 15 presenze in Premier) .

