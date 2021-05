Camila Giorgi ko, il padre sbrocca contro il giudice: "Qualcuno resti qui per sicurezza", caos in campo

11 maggio 2021 a

È sembrato quasi infinito l'incontro tra Sara Sorribes Tormo e Camila Giorgi. Dopo tre ore e 51 minuti di gioco, a spuntarla è stata la spagnola, alla quinta partita sopra le due ore e mezza in questa stagione. Il punteggio sul tabellone parla chiaro: 7-6 (4); 6-7(7); 7-5. L'incontro Sorribes-Giorgi è stato il più lungo del 2021 e addirittura il sesto più lungo in Era Open. Ad attendere Sorribes Tormo al secondo turno ci sarà ora Sabalenka. Più di un rammarico per Giorgi, che ha letteralmente buttato via una partita che aveva in pugno.

Camila ha perso al tie-break un primo set che poteva tranquillamente vincere. Tre set point mancati in risposta sul 5-4, e vinto un secondo parziale interminabile, durato 91 minuti, durante il quale ha sprecato non poco prima di chiudere 9-7 sul tie-break. E questo, mentre Sorribes Tormo era praticamente rimasta a guardare l'incontro da spettatrice, senza mai riuscire a guadagnare un match point. Nel secondo set ci sono stati otto break su dodici game regolari, sedici palle break complessive e le giocatrici hanno vinto più punti in risposta che al servizio. Nel terzo set una Giorgi in spinta totale è riuscita a commettere ben 86 errori gratuiti, con la spagnola intenta a difendere l'impossibile. Avanti 4-0 e con il match in pieno controllo, Giorgi si è spenta ed è riuscita a perdere 7-5.

Durante il match è accaduto anche uno spiacevole episodio. Sul finire del secondo set, che vedeva Camila avanti 5-2, ma insoddisfatta per alcune chiamate arbitrali, suo padre e allenatore, Sergio Giorgi, è intervenuto personalmente nella discussione tra sua figlia e il giudice di sedia francese Morgane Lara. Dopo aver richiamato il padre della Giorgi e averlo esortato a riprendere posto, Lara ha chiesto l'assistenza dello staff: "Se è possibile per qualcuno di voi rimanere nei dintorni, perché il padre di Giorgi è parecchio alterato. Preferirei che qui ci fosse qualcuno". Giorgi ha chiuso poi il match con 56 vincenti e ben 86 errori gratuiti. L'intervento del padre, sembra soltanto aver scombussolato ancor di più il gioco di Camila.

