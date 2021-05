Juventus, retroscena drammatico sulla fine ingloriosa di Andrea Pirlo: "Vittima di Andrea Agnelli. Quella scelta che..."

11 maggio 2021 a

Corrado Orrico analizza la stagione deludente della Juventus: "Le manca il centrocampo. Non ce n’è uno che sia del calibro della Juventus. Gli anni passati avevano Pogba, Pirlo, Marchisio e Vidal, dei fuoriclasse. Adesso c’è un giocatore americano, McKennie, che si sono inventati che è robetta, è da campestre. Bentancur lo fanno passare da fenomeno, ma a me pare un giocatore buono per la serie C, in più Arthur fa il gioco dell’oca, prima di giocare ogni palla deve fare il giro su sé stesso", l'analisi impietosa dell'ex tecnico dell'Inter.

"Perché la Juve da dieci anni a questa parte spende così tanto per gli attaccanti e niente per il centrocampo? Anzi, per quei centrocampisti hanno incassato soldi, vedi Pogba. Perché la Juve tutti i giocatori che ha li ha presi “di rincalzino”: Bentancur per Tevez, Arthur per Pjanic, mentre ne spende 40 a colpo per gli attaccanti, da Ronaldo a Higuain arrivando a Kulusevski e Chiesa che ha fatto fuori Douglas Costa che era bravo, lui cambiava le partite. Il principio è questo: i dirigenti della Juve a centrocampo non vogliono spendere, è da lì che nasce una squadra. A Pirlo gli hanno consegnato una squadra acefala", sentenzia Orrico provando a spiegare il fallimento bianconero.

"Ma Pirlo non c’entra niente, è la vittima di quello che hanno fatto i dirigenti della Juventus. Hanno insegnato il mestiere a Conte e a Marotta e li hanno mandati via, io potrei pensare maliziosamente che ci sia un colpo di presunzione del presidente quando si fan fuori gli uomini così e si sostituiscono male o per niente, perché Marotta non è stato sostituto e il suo lavoro lo fa il presidente", chiude Orrico chiamando in causa Andrea Agnelli.

