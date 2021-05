Milan senza Zlatan Ibrahimovic nella corsa Champions: ginocchio ko, stagione finita

12 maggio 2021 a

Ennesimo infortunio per Zlatan Ibrahimovic: lo svedese finisce così in anticipo la stagione 2020-21, mentre i compagni rossoneri sono chiamati a difendere un posto in Champions League nelle ultime tre gare di campionato. A beffare lo svedese, di nuovo il lato sinistro. Dopo coscia, polpaccio e adduttore, a iscriversi nella lista degli infortuni di Zlatan si è aggiunto anche il ginocchio. Ibra si era accasciato a terra nel match contro la Juventus in seguito ad uno stop mancato, accusando immediatamente un forte dolore al ginocchio. Con il passare dei minuti il dolore si è acuito e così il problema è stato più grave del previsto.

"Si tratta di una lieve distorsione, Zlatan non giocherà contro Torino e Cagliari, per la gara contro l'Atalanta vediamo" aveva detto Stefano Pioli in conferenza stampa. Lo scenario è però peggiore e la "lieve distorsione", si è rivelata essere non così tanto lieve. Si attendono ancora i risultati ufficiali delle analisi mediche, ma si parla di tre, anche quattro settimane di stop per Zlatan. Secondo quanto lascia trapelare la Gazzetta dello Sport, sarà praticamente impossibile vedere lo svedese in campo per l'ultimo appuntamento di campionato previsto il 23 maggio a Bergamo contro l'Atalanta.

Zlatan lascia quindi il Milan in piena zona Champions e spera di ritrovarlo lì anche ad agosto, quando la nuova annata avrà ufficialmente preso il via. L'amore tra il Milan e Ibra continua, ma per questa stagione lo svedese non lo manifesterà in presenza. In dubbio anche la partecipazione di Ibra al prossimo campionato europeo. Il commissario tecnico svedese Janne Andersson, ha ritrovato il re calcistico di Svezia in seguito a un diverbio che aveva portato Ibra all'addio in Nazionale. Quest'estate, l'attaccante quasi quarant'enne non vuole mancare con la sua Svezia, ma al netto dei recenti infortuni, Andersson starebbe pensando di lasciarlo fuori.

