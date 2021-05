Inter, scontro tra Antonio Conte e Lautaro Martinez: "Porta rispetto, devi fare meno il fenomeno". È rottura?

13 maggio 2021 a

Non ha preso bene la sostituzione con Pinamonti al 77' minuto contro la Roma, Lautaro Martinez. Anche perché era partito dalla panchina anche lui (dentro al 36' per l'acciaccato Sanchez) ed essere sostituito da subentrante non è proprio il massimo. L'argentino è andato su tutte le furie con Antonio Conte, reo di averlo voluto probabilmente preservare in vista del derby d'Italia contro la Juventus di sabato, 15 maggio 2021. Uscendo dal campo, l'attaccante ha manifestato tutta la sua rabbia nei confronti della decisione di Antonio Conte. Non si è fatta attendere la reazione dell'allenatore leccese, protagonista insieme a Lautaro di un siparietto che lascia intendere le difficoltà societarie del club.

Ad Antonio Conte (63esima vittoria alla centesima panchina con l'Inter) non è infatti piaciuta la reazione plateale nei confronti della sua decisione. Prima i gesti di insofferenza, poi un calcio a una bottiglietta e infine le lamentele una volta che l'argentino aveva preso posto in panchina. "Devi portare rispetto, invece di fare il fenomeno" si legge chiaramente dal labiale di Antonio Conte, con una di quelle espressioni infuriate che soltanto lui è in grado di fare. Proprio su valori come il rispetto reciproco, mister Conte è riuscito a costruire questo 19esimo scudetto nerazzurro.

Un piccolo screzio che però lascia intuire un rapporto che si trova in una fase complicata per l'ex allenatore del Chelsea e l'attaccante classe 97'. Le vicende societarie stanno iniziando a pesare su tutti, organico e staff compresi. Sono ormai cinque le mensilità che Steven Zhang non è riuscito a sborsare, in una infinita attesa degli oltre 200 milioni di prestito che dovrebbero arrivare da parte di Suning. Sabato ci sarà la Juve e Sanchez difficilmente sarà tra i convocati per un trauma distorsivo alla caviglia sinistra rimediato contro la Roma. Dovrebbe toccare a Lautaro, fino ad ora protagonista indiscusso di questo scudetto. Il clima è teso e non sembra potersi placare in poco tempo.

