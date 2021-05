Cristiano Ronaldo in E-League con la Juve? Ecco perché è possibile: quei 31 milioni di euro che nessuno si vuole accollare

14 maggio 2021 a

a

a

Quante sono le probabilità di vedere Cristiano Ronaldo in Europa League l'anno prossimo? Secondo quanto lascia trapelare la Gazzetta dello Sport, lo scenario non sembra nemmeno così irrealizzabile. Certo, molto dipenderà dalle ultime due gare di campionato dei bianconeri, ma soprattutto dai risultati delle squadre che si trovano sopra e che non sembrano intenzionate a buttare via punti d'oro proprio adesso. Diciamolo, la Juventus ha ormai un piede e mezzo fuori dalla massima competizione europea. E CR7? Il portoghese potrebbe clamorosamente restare ancora un anno in bianconero.

"Non mi fermo qui!". Cristiano Ronaldo, dopo i 100 gol un pesantissimo messaggio (alla Juve?)

Lasciati i blancos nel lontano 2018, Cristiano Ronaldo voleva far vedere a Florentino Perez e al mondo intero, di essere in grado di vincere in Europa anche in un'altra piazza. Così però non è stato, anzi. I risultati dei bianconeri in Champions League dall'approdo di Ronaldo sono stati ben al di sotto delle aspettative. Dopo una striscia di prestazioni negative in campionato, Ronaldo ha però riacceso l'ultimo barlume di speranza dei bianconeri nel match in trasferta contro il Sassuolo, vinto per 3-1 dalla Juventus. Eppure, le voci di una sua prematura dipartita a miglior squadra hanno faticato a placarsi: Manchester United, Real Madrid, Psg e infine lo Sporting Lisbona sembravano tutte interessate a strappare il 36enne dai bianconeri.

Gregorio Paltrinieri, squalo del fondo: domina anche la 10 km, 2° oro europeo in 24 ore

L'agente di Ronaldo, Jorge Mendes, è ormai al lavoro da mesi per capire il futuro dell'attaccante. Lavoro incredibilmente difficoltoso: Presto le voci di un suo ritorno a Madrid sono state smentite dallo stesso Florentino Perez. Mentre non hanno mai trovato terreno fertile quelle che lo volevano al Manchester Utd. di Solskjaer. Il rinnovo di Neymar con il Psg ha poi raffreddato le piste di interessamento a CR7 del club di proprietà di Al-Thani, nonostante le lodi al portoghese da parte del presidente Nasser Al Khealifi. Soprattutto in questo periodo di crisi anche nel mondo del calcio, un ingaggio da 31 milioni a stagione è impensabile anche per i club economicamente più forti. Insomma, tutti lo vogliono, ma nessuno riesce a permetterselo.

Antonio Conte infila i guantoni: la resa dei conti con Lautaro Martinez dopo il litigio in partita | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.