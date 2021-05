Roma, follia a Trigoria: il padre di Scamacca invade il centro sportivo con una spranga, attimi di terrore

18 maggio 2021 a

a

a

Un pomeriggio di paura quello avvenuto lunedì a Trigoria, il centro sportivo dove si allena la Roma, quando il padre dell'attaccante del Genoa Gianluca Scamacca si è introdotto all'interno del centro sportivo giallorosso con una spranga minacciando i presenti e danneggiando alcune auto parcheggiate. Emiliano Scamacca ha sfruttato l'ingresso con la barra a livello spaventando anche i ragazzi del settore giovanile della Roma che si stavano allenando. Nel giro di poco tempo però è stato tempestivamente fermato prima dalla sicurezza della Roma e poi dalle forze dell'ordine che lo hanno arrestato.

Juventus, ecco il vice Cristiano Ronaldo. Clamorosa svolta "verde", il baby fenomeno da oltre 20 milioni

Ancora non si conoscono i motivi del gesto folle, ma si sà che indossava una felpa del Sassuolo. Tra le macchine distrutte c'è anche quella del general manager della Roma Tiago Pinto, ma anche di Lombardo e De Sanctis. Il figlio, di proprietà del club neroverde e in prestito al Genoa, è cresciuto nel settore giovanile giallorosso, con cui ha giocato dal 2012 al 2015. E proprio a questo particolare potrebbe essere legato la furia di Scamacca senior nei confronti del club giallorosso.

Il Genoa ribalta il Parma: 2-1 al Tardini, rovesciata Pellè poi la doppietta-salvezza di Scamacca

L'uomo è stato denunciato dalla polizia per danneggiamento e portato in ospedale per le cure del caso. Secondo quanto si è appreso, è entrato nel centro sportivo e con una spranga avrebbe rotto monitor, lampioni, vetri di una volante e dell'auto anche di un vigilante. L’intervento degli agenti della polizia ha evitato ogni ulteriore brutta conseguenza. Cresciuto come detto nel settore giovanile della Roma, andò poi in Olanda, al Psv Eindhoven, nel 2015, a soli 16 anni. Ignoti ancora i motivi del gesto del papà.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.