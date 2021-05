Gigi Buffon, "mi è arrivato un messaggino...". L'ultimo colpaccio di Galliani: lo porta in Serie B al Monza?

21 maggio 2021 a

a

a

Non è bastato la vittoria per 2-0 sul Cittadella per portare il Monza nella finale dei play off valida un posto nella massima competizione italiana. Inutili le reti di Balotelli e D'Alessandro dopo la rocambolesca sconfitta rimediata lunedì 17 maggio dai brianzoli nello stadio dei veneti. Molta amarezza per quella che poteva diventare un'impresa storica, ma che comunque potrebbe essere anche semplicemente rimandata alla prossima stagione. Resta quindi da capire soltanto una cosa: il corteggiamento di Adriano Galliani nei confronti di Gigi Buffon riuscirà ad andare a buon fine nonostante la permanenza dei brianzoli in Serie B?

"Quella scivolata...". Gentili-Tardelli, clamoroso fuorionda "anti-Juve" in Rai: microfono aperto, si scatena il caos

Dopo l'intervista in cui Gianluigi Buffon ha reso ufficiale il suo secondo addio alla Juventus, Adriano Galliani avrebbe inviato un messaggio privato al portiere 43enne. Non una vera e propria offerta con tanto di cifre relative a ingaggio o anni di contratto. Piuttosto l'iscrizione a quella sfilza di Club che farebbero di tutto per far concludere una carriera interminabile a Gigi. 43 anni, ma soltanto sulla carta: l'uomo dei record che ha parato un rigore la scorsa di campionato e che in finale di Coppa Italia ha dimostrato tutta la sua solidità e agilità tra i pali.

Montecarlo, sogno-Ferrari in Formula 1: Leclerc-Sainz, primo e secondo nelle libere

Dopo aver vinto (quasi) tutto quello che poteva con i bianconeri e in seguito alla breve parentesi parigina valsa una Ligue 1, Gigione non ha affatto cestinato il messaggio del Dg Adriano Galliani. "L'offerta che reputerò più stimolante, oppure quando troverò un folle più folle di me lo seguirò" aveva confidato Buffon dopo aver alzato la sesta Coppa Italia della sua carriera. "Ultimamente mi è arrivato il messaggio di un dirigente di una società che quanto a follia e ambizione potrebbe superarmi e a me piace questo". Un forte messaggio al Monza, che con Buffon aggiungerebbe un ulteriore elemento di esperienza e qualità, a una rosa che presto potrebbe calcare i campi della Serie A. Nel frattempo, nella finalissima tra Venezia e Cittadella è in gioco un posto per partecipare già dalla prossima stagione.

Suning e Oaktree, accordo sul prestito da 275 milioni. Così l'Inter potrebbe passare agli americani

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.