Cina, tragedia nell'ultrarunning: 21 atleti morti di freddo durante una corsa in montagna

Tragedia in Cina: 21 corridori sono morti di freddo nel corso di una ultra-maratona di 100 chilometri nella Foresta di Pietra del Fiume giallo, in montagna, disputata in condizioni estreme. A funestare la manifestazione di ultrarunning a Baiyn City, nella Cina nordoccidentale (provinca di Northwest Gansu) il maltempo, che ha costretto le autorità a intervenire per mettere in salvo altri 151 partecipanti, di cui 8 sono stati ricoverati in ospedale in condizioni gravi, anche se non sarebbero in pericolo di vita.



La bufera ha sorpreso gli atleti, e tra quelli morti ci sarebbe anche Jing Liang, 31 anni, trionfatore nelle tre precedenti edizioni della prestigiosa e massacrante corsa e stella mondiale dell'ultrarunning. Gli atleti erano vestiti in abiti tecnici leggeri quando sono finiti in ipotermia a causa dell'abbassamento repentino delle temperature sotto gli zero gradi.

