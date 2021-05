Gennaro Gattuso nuovo allenatore della Fiorentina. Indiscreto: "A una condizione". Bruttissima notizia... per il Milan

25 maggio 2021 a

Alla fine Gennaro Gattuso ha detto sì: l'ex allenatore del Napoli, fresco di esonero, sarà il prossimo tecnico della Fiorentina. Decisiva la corte spietata del patron americano della Viola, Rocco Commisso, che già da alcune settimane aveva individuato in Ringhio il mister a cui affidare il futuro tecnico del club. Sembrava già tutto fatto, ma proprio dieci giorni fa, durante Fiorentina-Napoli, l'idillio sembrava essersi rotto per volontà di Gattuso. Secondo le indiscrezioni, il 43enne ex bandiera del Milan e campione del mondo nel 2006 sarebbe rimasto assai rammaricato per l'accoglienza ben poco calorosa riservatagli dall'ambiente fiorentino. Si parlava di insulti dagli stessi giocatori che avrebbe dovuto allenare da lì a pochi giorni.

Tutto superato, evidentemente. Gattuso avrebbe chiesto a Commisso garanzie precise di crescita tecnica da parte del club, pare con vincolo di non cedere, perlomeno per questa estate, la stellina esplosa in quest'ultima stagione, il baby-bomber serbo Dusan Vlahovic (21 gol in 37 partite). Una bruttissima notizia anche per l'ex club di Gattuso, il Milan, che radiomercato dava sulle tracce proprio di Vlahovic come attaccante da affiancare a Ibrahimovic.



Per Gattuso, una pronta ricompensa dopo l'amarezza di Napoli: la Champions League sfumata beffardamente all'ultima giornata, a causa del sorprendente pareggio interno contro il Verona (fonti partenopee parlano addirittura di un "ammutinamento" dei giocatori che avrebbero volutamente giocato al risparmio per danneggiare il presidente De Laurentiis) e soprattutto l'esonero, dato per certo da diverso tempo ma annunciato con un irrituale tweet del padron De Laurentiis a botta caldissima, pochi minuti dopo la partita, con tanto di auguri "a mogli e e figli".



