Neymar, lo scandalo sessuale. Cosa c'è dietro la rottura con la Nike: "Voleva obbligare una dipendente a un rapporto orale"

Uno scandalo sessuale con possibili ricadute giudiziarie dietro la rottura tra Neymar e la Nike. Lo scorso agosto la multinazionale americana dell'abbigliamento sportivo ha sorprendentemente interrotto con 8 anni di anticipo la sponsorizzazione tecnica multi-milionaria con la star del Psg e della Nazionale brasiliana. Neymar ha poi firmato un nuovo ricco contratto con la Puma, e il divorzio sembrava dettato solo da imprevedibili ragioni di marketing.

Ma ora è la stessa Nike a rivelare dettagli inediti e pesantissimi su quanto accaduto dietro le quinte. O Ney sarebbe stato congedato perché si era rifiutato di collaborare a un'indagine interna del marchio per appurare se avesse aggredito sessualmente o meno una dipendente. "Nike - recita il comunicato - ha concluso la sua partnership con l'atleta perché si è rifiutato di collaborare a un'indagine in buona fede su accuse credibili di illeciti commessi contro una dipendente". Indagine che, si precisa, "non è stata conclusiva".

I fatti, riportati dal Wall Street Journal: nel 2016 (quando il calciatore era ancora al Barcellona) la dipendente della Nike era con lui a New York per coordinare una serie di eventi promozionali. Il brasiliano avrebbe tentato di costringerla a un rapporto orale nella stanza d'hotel. In seguito, la ragazza ha raccontato tutto ad amici e colleghi di lavoro. Di fronte alle accuse emerse, Neymar e il suo staff hanno sempre negato con forza e ora, come riferisce una sua portavoce, il fantasista del Psg si difenderà con forza da quello che viene definito un attacco senza alcun fondamento.

