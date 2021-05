Super League, Ceferin terrorizza la Juventus: "Sanzioni? Non voglio commentare", i bianconeri rischiano di saltare

29 maggio 2021 a

Nel giorno della finale di Champions League esplode ancora la questione Super League, che tiene ancora banco all'Uefa. "Juventus, Real Madrid e Barcellona rischiano l'esclusione dalla coppe? Con questi tre club non c'è dialogo - ha spiegato Aleksander Ceferin a Sky Sport -. Si limitano a inviare lettere formali all'Uefa e agli altri 9 club che sono usciti dal 'patto'. Loro non comunicano". Parole pesantissime, insomma. E ancora: "Sanzioni? Il nostro comitato disciplinare è indipendente, non posso commentare".

"Non so dire quando, se e di quale portata saranno eventuali sanzioni - ha aggiunto il presidente dell'Uefa -. Davvero non voglio commentare cosa potrebbe accadere se qualcosa succedesse, perché il nostro comitato disciplinare è indipendente e decideranno loro. Non sarebbe corretto da parte del Presidente commentare, specialmente per un Presidente che è anche un avvocato".

"Quello che mi lascia basito è che pubblicamente siano ancora parte di questa Super League, manifestando la volontà di voler giocare la Super League, e poi inviano una lettera per poter disputare la Champions League", ha proseguito. "Quindi tu non puoi giocare la Champions League e giochi la Champions League, tu sei in Super League e in Champions League… è abbastanza difficile capire cosa per loro questo possa significare", ha concluso Ceferin.

