Inter, Romelu Lukaku verso la Premier League? "Almeno 80 milioni", colpaccio mostruoso

È stata una vittoria per molti versi inaspettata quella della Champions League da parte del Chelsea. Alla faccia delle dichiarazioni di Frankie Lampard che, quando era stato fatto fuori dal patron Roman Abramovich lo scorso gennaio, aveva detto di lasciare indietro un “Chelsea not ready to compete”, ovvero “non pronta per competere” ad alti livelli. Sono bastati 4 mesi di Thomas Tuchel in panchina e un goal del figliol prodigo Kai Havertz per portare a Londra la seconda Champions League della storia dei Blues. E ora, le cose sono cambiate: Abramovich ha capito che con Tuchel può arrivare ancora più in alto. Obiettivo? Naturalmente la Premier League.

Per ringraziare Thomas Tuchel, il magnate russo proprietario del club avrebbe già in mente il regalo adatto: Romelu Lukaku. Eh già, perché il tedesco Timo Werner è reduce da una stagione ben al di sotto delle aspettative. Anche in finale è stato poco incisivo, anzi si è persino pappato un cioccolatino a 10 metri dalla porta che andava soltanto spinto dentro. Ora Tuchel, in procinto di rinnovare fino al 2023, ha chiesto un bomber prolifico. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, sarebbero due i nomi in ballo: Haaland, che il Borussia molto difficilmente farà partire in questa finestra di mercato e appunto, il belga Romelu Lukaku.

È vero che l’Inter considera Lukaku un perno centrale della squadra e che Simone Inzaghi, una volta definito l'itinerario verso Milano, ha contatto per primo il belga, considerato anche dal piacentino un punto di riferimento imprescindibile dei nerazzurri. Ma è anche vero che l’Inter ha dannatamente bisogno di battere cassa. Il club nerazzurro dovrà chiudere la sessione di mercato con un attivo di 80 milioni. L’agnello da sacrificare sarebbe stato individuato in Hakimi. Il marocchino è valutato giusto 80 milioni da Marotta e Ausilio, ma il Psg ne offre 60. Non è un segreto: A Steven Zhang servono soldi e ne servono tanti. Ecco che se Abramovich dovesse presentarsi dalla sede di Viale della Liberazione con 120 milioni in tasca per Lukaku, il belga non diventerebbe più così incedibile.

